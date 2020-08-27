Шарапова: я восхищаюсь Гауфф — используя свои возможности, она пытается добиться перемен

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова поделилась мнением о 16-летней американке Коко Гауфф, которая в начале июня поддержала ЛГБТ-сообщество и акцию Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).
«Помню, когда мне было 13 лет, ко мне впервые подошла Билли Джин Кинг и сказала „Что бы ты ни делала, это определит не только твой путь, но и путь всего будущего поколения». В то время я не придала её словам слишком большого значения.
Теперь же я считаю, что Коко отлично справляется с этим — используя свою платформу и свои возможности, она пытается добиться перемен. Я очень восхищаюсь ею“, — цитирует Шарапову The Telegraph.
Гауфф — победительница трёх турниров WTA (из них один — в одиночном разряде), победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года в одиночном разряде среди юниоров, победительница Открытого чемпионата США 2018 года в парном разряде среди юниоров.
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