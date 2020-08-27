Осака передумала сниматься с турнира в Цинциннати и сыграет полуфинал с Мертенс

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака приняла решение всё же выйти на корт в полуфинале турнира в Нью-Йорке (США). Об этом она сообщила в специальном обращении, которое опубликовал в своём «твиттере» теннисный журналист Бен Роттенберг.
«Как известно, вчера я снялась с турнира в знак борьбы с расовой несправедливостью и продолжающимся насилием со стороны полиции.
Была готова без борьбы отдать сопернице место в следующем раунде, однако после длительных консультаций с WTA и USTA и их просьб приняла решение отыграть матч в пятницу.
Турнир решил отложить все матчи соревнований до пятницы. Считаю, такой шаг привлечёт внимание к вышеуказанным проблемам. Благодарю турнир и WTA за поддержку», — заявила Осака.
Соперницей Наоми в полуфинале будет бельгийка Элисе Мертенс. Бывшая первая ракетка мира ранее заявила, что отказывается сыграть в знак протеста против насилия полицейских.
В США началась новая волна протестов, вызванная действиями полицейских города Кеноша несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. ATP и WTA в свете протестов перенесли матчи турнира в Нью-Йорке с 27 на 28 августа.
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