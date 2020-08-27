Медведев, Хачанов, Рублёв, Кузнецов и Донской узнали соперников по первому кругу US Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге соревнований встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Вторая ракетка России Андрей Рублёв проведёт первый свой матч с представителем Франции Жереми Шарди. Карену Хачанову в соперники достался Янник Синнер из Италии. В основной сетке соревнований также сыграют Евгений Донской и Андрей Кузнецов — их соперниками станут Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) и Сэм Куэрри (США) соответственно.
Оппонентом первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, станет представитель Боснии Дамир Джумхур. Второй сеяный Доминик Тим из Австрии начнёт соревнования матчем с испанцем Хауме Мунаром.
Сетка Открытого чемпионата США доступна на «Чемпионате» (сетка заполняется).
Соревнования пройдут с 31 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом US Open является Рафаэль Надаль, который ранее отказался от защиты титула.
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