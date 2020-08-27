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Александрова сыграет с Клейстерс, Касаткина — с Костюк в первом круге US Open

Александрова сыграет с Клейстерс, Касаткина — с Костюк в первом круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Среди прочих, российские теннисистки узнали соперниц по первому раунду соревнований.

Главной вывеской стало противостояние первой ракетки России Екатерины Александровой и трёхкратной чемпионки US Open Ким Клейстерс. Маргарита Гаспарян померится силами с олимпийской чемпионкой Рио Моникой Пуиг, а Дарья Касаткина за выход во второй круг поспорит с украинкой Мартой Костюк.

Другие матчи первого круга с участием российских теннисисток:

Ирина Хромачёва (Россия) — Шелби Роджерс (США)
Людмила Самосонова (Россия) — Цветана Пиронкова (Болгария)
Виталия Дьяченко (Россия) — Ольга Говорцова (Беларусь)
Наталья Вихлянцева (Россия) — Катрина Скотт (США)
Вероника Кудерметова (Россия) — Ига Швёнтек (Польша)
Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия)
Вера Звонарёва (Россия) — Лайла Фернандес (Канада).

Первая сеяная Каролина Плишкова из Чехии начнёт поход за титулом матчем с украинкой Ангелиной Калининой. Американка Серена Уильямс в первом круге встретится с соотечественницей Кристи Ан.

Сетка Открытого чемпионата США будет доступна на «Чемпионате» (сетка заполняется).

Соревнования пройдут с 31 августа по 13 сентября. Действующей чемпионкой US Open является Бьянка Андрееску, которая ранее отказалась от защиты титула.

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