Александрова сыграет с Клейстерс, Касаткина — с Костюк в первом круге US Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Среди прочих, российские теннисистки узнали соперниц по первому раунду соревнований.



Главной вывеской стало противостояние первой ракетки России Екатерины Александровой и трёхкратной чемпионки US Open Ким Клейстерс. Маргарита Гаспарян померится силами с олимпийской чемпионкой Рио Моникой Пуиг, а Дарья Касаткина за выход во второй круг поспорит с украинкой Мартой Костюк.



Другие матчи первого круга с участием российских теннисисток:



Ирина Хромачёва (Россия) — Шелби Роджерс (США)

Людмила Самосонова (Россия) — Цветана Пиронкова (Болгария)

Виталия Дьяченко (Россия) — Ольга Говорцова (Беларусь)

Наталья Вихлянцева (Россия) — Катрина Скотт (США)

Вероника Кудерметова (Россия) — Ига Швёнтек (Польша)

Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия)

Вера Звонарёва (Россия) — Лайла Фернандес (Канада).



Первая сеяная Каролина Плишкова из Чехии начнёт поход за титулом матчем с украинкой Ангелиной Калининой. Американка Серена Уильямс в первом круге встретится с соотечественницей Кристи Ан.



Сетка Открытого чемпионата США будет доступна на «Чемпионате» (сетка заполняется).



Соревнования пройдут с 31 августа по 13 сентября. Действующей чемпионкой US Open является Бьянка Андрееску, которая ранее отказалась от защиты титула.