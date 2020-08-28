Даниил Медведев: был бы рад, если бы US Open прошёл в трёхсетовом формате
Пятая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что был бы за проведение грядущего розыгрыша Открытого чемпионата США в трёхсетовом формате.
«Безусловно, я был бы рад этому. Тем не менее, организаторы турнира уже исключили такой вариант», — цитирует Медведева журналист Бен Роттенберг в своём «твиттере».
Ранее Медведев заявил, что ожидает много снятий в ходе матчей Открытого чемпионата США.
Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Сегодня состоялась жеребьёвка основной сетки турнира, по итогам которой Медведев и другие российские теннисисты узнали соперников по стартовому кругу.
На предшествующем US Open «Мастерсе в Цинциннати Даниил добрался до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
- 28 августа 2020
-
01:23
-
00:29
- 27 августа 2020
-
23:49
-
22:51
-
20:46
-
19:57
-
19:37
-
18:34
-
16:51
-
15:04
-
14:02
-
13:07
-
12:21
-
11:02
-
10:34
-
09:41
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:40
-
06:57
-
06:46
-
05:15
-
03:55
-
01:48
-
00:36
-
00:17
- 26 августа 2020
-
23:56
-
22:32
-
22:00
-
21:42
-
20:49
-
18:11
-
16:47
-
16:20
Партнерский контент