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Даниил Медведев: был бы рад, если бы US Open прошёл в трёхсетовом формате

Даниил Медведев: был бы рад, если бы US Open прошёл в трёхсетовом формате
Теннис / US Open 2020 0

Пятая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что был бы за проведение грядущего розыгрыша Открытого чемпионата США в трёхсетовом формате.

«Безусловно, я был бы рад этому. Тем не менее, организаторы турнира уже исключили такой вариант», — цитирует Медведева журналист Бен Роттенберг в своём «твиттере».

Ранее Медведев заявил, что ожидает много снятий в ходе матчей Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Сегодня состоялась жеребьёвка основной сетки турнира, по итогам которой Медведев и другие российские теннисисты узнали соперников по стартовому кругу.

На предшествующем US Open «Мастерсе в Цинциннати Даниил добрался до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

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