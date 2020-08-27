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Даниил Медведев: думаю, на US Open будет много отказов в ходе матча

Даниил Медведев: думаю, на US Open будет много отказов в ходе матча
Теннис / US Open 2020 0

Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться теннисисты во время проведения Открытого чемпионата США.

«Как игроки справятся с пятисетовыми матчами? Очень интересно, потому что каждый из теннисистов разный. Возможные пять партий не станут проблемой для всех — кто-то сыграет затяжной матч и уже на следующий день будет готов выйти и отыграть ещё пять сетов.

Да, действительно интересно. Думаю, отказов тоже будет предостаточно, особенно учитывая жару. Как говорил ранее, после шести месяцев паузы играть пятисетовики будет непросто», — цитирует Медведева журналист Бен Роттенберг в своём «твиттере».

Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Сегодня состоялась жеребьёвка основной сетки турнира, по итогам которой Медведев и другие российские теннисисты узнали соперников по стартовому кругу.

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