Шамиль Тарпищев — о протестах в спорте: что бы я ни сказал, всё работает против меня

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал сложившуюся в США ситуацию, в которой спортсмены отказываются играть в знак протеста против полицейского насилия в США. В частности, японка Наоми Осака лишь после уговоров организаторов турнира в Цинциннати согласилась сыграть полуфинальный матч с Элисе Мертенс.



«Остановки турниров не столько удивляют, сколько неприятны. Я знаю, что в Мадриде плохая ситуация, Китай весь закрыт. Расстраивает, календарь скомканный, подготовки никакой, соответственно рост молодых спортсменов приостановлен.



Что думаю о самих протестах? Что бы я здесь ни сказал, всё сработает против меня. Поэтому лучше ничего не говорить. Такие реалии, какой смысл что-то говорить?» – приводит слова Тарпищева Sport24.

Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира в Цинциннати из-за насилия полицейских