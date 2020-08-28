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Шамиль Тарпищев — о протестах в спорте: что бы я ни сказал, всё работает против меня

Шамиль Тарпищев — о протестах в спорте: что бы я ни сказал, всё работает против меня
Теннис / US Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал сложившуюся в США ситуацию, в которой спортсмены отказываются играть в знак протеста против полицейского насилия в США. В частности, японка Наоми Осака лишь после уговоров организаторов турнира в Цинциннати согласилась сыграть полуфинальный матч с Элисе Мертенс.

«Остановки турниров не столько удивляют, сколько неприятны. Я знаю, что в Мадриде плохая ситуация, Китай весь закрыт. Расстраивает, календарь скомканный, подготовки никакой, соответственно рост молодых спортсменов приостановлен.

Что думаю о самих протестах? Что бы я здесь ни сказал, всё сработает против меня. Поэтому лучше ничего не говорить. Такие реалии, какой смысл что-то говорить?» – приводит слова Тарпищева Sport24.

Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира в Цинциннати из-за насилия полицейских
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