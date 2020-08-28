Шамиль Тарпищев — о протестах в спорте: что бы я ни сказал, всё работает против меня

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал сложившуюся в США ситуацию, в которой спортсмены отказываются играть в знак протеста против полицейского насилия в США. В частности, японка Наоми Осака лишь после уговоров организаторов турнира в Цинциннати согласилась сыграть полуфинальный матч с Элисе Мертенс.
«Остановки турниров не столько удивляют, сколько неприятны. Я знаю, что в Мадриде плохая ситуация, Китай весь закрыт. Расстраивает, календарь скомканный, подготовки никакой, соответственно рост молодых спортсменов приостановлен.
Что думаю о самих протестах? Что бы я здесь ни сказал, всё сработает против меня. Поэтому лучше ничего не говорить. Такие реалии, какой смысл что-то говорить?» – приводит слова Тарпищева Sport24.
- 28 августа 2020
-
01:23
-
00:29
- 27 августа 2020
-
23:49
-
22:51
-
20:46
-
19:57
-
19:37
-
18:34
-
16:51
-
15:04
-
14:02
-
13:07
-
12:21
-
11:02
-
10:34
-
09:41
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:40
-
06:57
-
06:46
-
05:15
-
03:55
-
01:48
-
00:36
-
00:17
- 26 августа 2020
-
23:56
-
22:32
-
22:00
-
21:42
-
20:49
-
18:11
-
16:47
-
16:20