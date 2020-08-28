Медведев поделился ожиданиями от US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США, который должен пройти в Нью-Йорке c 31 августа по 13 сентября.
«Я доволен тем уровнем тенниса, который сейчас показываю. Честно, я был уверен, что нахожусь в гораздо худшей форме, однако всё в порядке. Что касается US Open, то если я буду играть так, как играл в прошлом году, то у меня отличные шансы на высокие результаты», — цитирует Медведева в «Твиттере» журналист CNN Рави Убха.
В 2019 году Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. На предшествующем US Open «Мастерсе» в Цинциннати Даниил добрался до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
В первом круге US Open-2020 Медведев сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом.
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