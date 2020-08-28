Раонич — о шумихе вокруг его фото со Шварцманом: моя девушка приняла это близко к сердцу

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал шумиху вокруг его фото с аргентинцем Диего Шварцманом. Раонич, имеющий видимые проблемы с весом, подвергся насмешкам со стороны пользователей соцсетей. Не остался в стороне и коллега Раонича итальянец Фабио Фоньини. Он спросил, что такого съел Милош. На защиту Раонича встала его девушка Камилла Рингуар, написавшая: «Всего лишь хлебную палочку и баранку» — намекнув на последний матч итальянца и канадца, победу в котором одержал Милош — 6:1, 6:0 (Цинциннати, 2014).
«Это была не особо лестная для меня фотография. Мы тренировалась на Багамах. Была высокая влажность, одежда прилипала к телу. Как сказала бы моя мама, иногда моя осанка не так хороша. Я немного сутулился. Вещи могут выглядеть гораздо хуже, чем есть на самом деле.
Моя девушка приняла эти комментарии близко к сердцу. Мне же было всё равно, а она решила, что должна прокомментировать ситуацию. Думаю, шумихи было больше, чем надо», — цитирует Раонича журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».
- 28 августа 2020
-
08:56
-
08:30
-
08:04
-
06:51
-
01:23
-
00:29
- 27 августа 2020
-
23:49
-
22:51
-
20:46
-
19:57
-
19:37
-
18:34
-
16:51
-
15:04
-
14:02
-
13:07
-
12:21
-
11:02
-
10:34
-
09:41
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:40
-
06:57
-
06:46
-
05:15
-
03:55
-
01:48
-
00:36
-
00:17
- 26 августа 2020
-
23:56
-
22:32
-
22:00
-
21:42