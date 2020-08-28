Раонич — о шумихе вокруг его фото со Шварцманом: моя девушка приняла это близко к сердцу

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал шумиху вокруг его фото с аргентинцем Диего Шварцманом. Раонич, имеющий видимые проблемы с весом, подвергся насмешкам со стороны пользователей соцсетей. Не остался в стороне и коллега Раонича итальянец Фабио Фоньини. Он спросил, что такого съел Милош. На защиту Раонича встала его девушка Камилла Рингуар, написавшая: «Всего лишь хлебную палочку и баранку» — намекнув на последний матч итальянца и канадца, победу в котором одержал Милош — 6:1, 6:0 (Цинциннати, 2014).

«Это была не особо лестная для меня фотография. Мы тренировалась на Багамах. Была высокая влажность, одежда прилипала к телу. Как сказала бы моя мама, иногда моя осанка не так хороша. Я немного сутулился. Вещи могут выглядеть гораздо хуже, чем есть на самом деле.



Моя девушка приняла эти комментарии близко к сердцу. Мне же было всё равно, а она решила, что должна прокомментировать ситуацию. Думаю, шумихи было больше, чем надо», — цитирует Раонича журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».