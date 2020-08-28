Шарапова: путь из Сибири на центральный корт был длинным

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова поделилась мнением о собственном карьерном пути. Спортсменка рассказала о препятствиях, которые ей пришлось преодолеть.
«Когда выигрываешь турнир «Большого шлема», становишься первой ракеткой мира, испытываешь удивительные чувства. Тогда больше уже ничего никому не надо доказывать.
Сдаваться — не в моём характере. Я преодолела столько трудностей в своей карьере. Путь из Сибири на центральный корт был длинным. Я хотела хорошо выступать для самой себя», — цитирует Шарапову The Telegraph.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Победительница пяти турниров «Большого шлема», обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
- 28 августа 2020
-
09:53
-
08:56
-
08:30
-
08:04
-
06:51
-
01:23
-
00:29
- 27 августа 2020
-
23:49
-
22:51
-
20:46
-
19:57
-
19:37
-
18:34
-
16:51
-
15:04
-
14:02
-
13:07
-
12:21
-
11:02
-
10:34
-
09:41
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:40
-
06:57
-
06:46
-
05:15
-
03:55
-
01:48
-
00:36
-
00:17
- 26 августа 2020
-
23:56
-
22:32
-
22:00