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Шарапова: путь из Сибири на центральный корт был длинным

Шарапова: путь из Сибири на центральный корт был длинным
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова поделилась мнением о собственном карьерном пути. Спортсменка рассказала о препятствиях, которые ей пришлось преодолеть.

«Когда выигрываешь турнир «Большого шлема», становишься первой ракеткой мира, испытываешь удивительные чувства. Тогда больше уже ничего никому не надо доказывать.

Сдаваться — не в моём характере. Я преодолела столько трудностей в своей карьере. Путь из Сибири на центральный корт был длинным. Я хотела хорошо выступать для самой себя», — цитирует Шарапову The Telegraph.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Победительница пяти турниров «Большого шлема», обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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