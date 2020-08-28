Новак Джокович: я ещё не восстановился на 100%, но уже почти
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём самочувствии. Он отметил, что больше не испытывает болей в шее, которые его беспокоили на старте турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке (США).
«Сейчас это уже не проблема. Я ещё не восстановился на сто процентов, но уже почти. С каждым днём я всё лучше могу двигать шеей, нет никаких проблем. Я могу спокойно подавать вторую подачу, поэтому всё хорошо», — цитирует Джоковича ASAP Sports.
Новак пробился в полуфинал турнира. Там он встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Ранее испанский теннисист победил россиянина Даниила Медведева, ставшего чемпионом турнира в 2019 году.
Теннисный сезон был приостановлен в середине марта, а возобновлён в начале августа.
Джокович: Баутиста-Агут нашёл способ победить Медведева. Это знак чемпионов
- 28 августа 2020
-
12:04
-
11:15
-
10:49
-
09:53
-
08:56
-
08:30
-
08:04
-
06:51
-
01:23
-
00:29
- 27 августа 2020
-
23:49
-
22:51
-
20:46
-
19:57
-
19:37
-
18:34
-
16:51
-
15:04
-
14:02
-
13:07
-
12:21
-
11:02
-
10:34
-
09:41
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:40
-
06:57
-
06:46
-
05:15
-
03:55
-
01:48
-
00:36
-
00:17
Партнерский контент