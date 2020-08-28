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Новак Джокович: я ещё не восстановился на 100%, но уже почти

Новак Джокович: я ещё не восстановился на 100%, но уже почти
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём самочувствии. Он отметил, что больше не испытывает болей в шее, которые его беспокоили на старте турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке (США).

«Сейчас это уже не проблема. Я ещё не восстановился на сто процентов, но уже почти. С каждым днём я всё лучше могу двигать шеей, нет никаких проблем. Я могу спокойно подавать вторую подачу, поэтому всё хорошо», — цитирует Джоковича ASAP Sports.

Новак пробился в полуфинал турнира. Там он встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Ранее испанский теннисист победил россиянина Даниила Медведева, ставшего чемпионом турнира в 2019 году.

Теннисный сезон был приостановлен в середине марта, а возобновлён в начале августа.

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