Раонич признался, что раздумывал о бойкоте матча на «Мастерсе» в Нью-Йорке

Канадский теннисист Милош Раонич признался, что мог поддержать японку Наоми Осаку, которая планировала бойкотировать матчи «Мастерса» в Цинциннати, протестуя против полицейского насилия по отношению к афроамериканцам в США. Осака отказывалась играть, но затем после беседы с организаторами решила выйти на корт.

«Да, я бы поддержал такое решение. Что-то внутри меня тоже говорило, что мне нужно бойкотировать матч. Но теннис построен иначе. Если ты отказываешься, твой соперник идёт дальше, верно? Поэтому бойкот не имеет такого смысла. Да, матч бы не состоялся. Но его всё равно не планировали показывать на ESPN», — цитирует Раонича ASAP Sports.

Ранее бойкот начался в НБА, где игроки «Милуоки Бакс» отказались играть с «Орландо Мэджик» в качестве акции протеста.