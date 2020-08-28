Беккер: отсутствие фанатов на US Open не пойдёт на пользу Джоковичу

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер поделился ожиданиями от US Open. Немец признался, что не считает серба Новака Джоковича явным фаворитом.

«Турниром Джоковича всегда был Australian Open. Остальные соревнования – как дополнение, крем на торте. Он начинает каждый сезон, стремясь выиграть Australian Open. А затем уже как пойдёт.

Он играл не лучшим образом. Вся ситуация для него новая. Конечно, непривычно играть перед пустыми трибунами. Он обычно питается энергией, которую дают зрители. Новаку нравится играть перед аудиторией. Поэтому я думаю, что отсутствие фанатов не пойдёт ему на пользу.

US Open? Будет интересно. Возможно, мы увидим несколько новых лиц на второй неделе соревнований. И это хорошо для тенниса. Мы уже давно говорили, что пора менять главных действующих лиц. Возможно, пандемия поспособствует этому. Но, с другой стороны, нам будет не хватать Надаля и Федерера», — цитирует Беккера Eurosport.