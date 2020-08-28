Тренер: улучшив некоторые аспекты, Зверев может выиграть турнир «Большого шлема»

Испанский теннисист Давид Феррер, ставший одним из тренеров немца Александра Зверева, поделился ожиданиями от совместной работы. По мнению Феррера, у Зверева есть потенциал для дальнейшего роста. Испанец впервые будет работать тренером, сотрудничество сторон продлится не менее чем до конца 2020 года.

«Я думаю, что он может расти и расти. И в психологическом плане, и в теннисном. Возможно, стоит прибавить в игре у сетки или других технических аспектах.

Мы говорим об игроке, который уже очень хорош. Но, улучшив некоторые аспекты, он сможет выиграть турнир «Большого шлема». Нужно всегда прогрессировать. Меня мотивирует, что он, зная о своих успехах, осознаёт, что может стать ещё лучше», — цитирует Феррера Ubitennis.