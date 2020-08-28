Федерер: иногда первые шаги в новом направлении не очень удобны
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о важности психологического настроя и окружения.
«Речь идёт не только о моей технике и уровне игры, но и о настрое, цели в жизни и людях, которые нас окружают. Всё это повлияло на мои успехи.
Всё началось очень рано, ещё когда мне было 11 лет и я решил стать теннисистом. В 14 лет я сделал теннис своей целью. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сказал самому себе, что одиночество и изоляция будут стоить того в будущем.
Но всё это помогло мне, дало заряд для успеха. Иногда первые шаги в новом направлении не очень удобны. Иметь уверенность, достаточную для того, чтобы сделать эти шаги, важно для успеха», — цитирует Федерера Tennis World USA.
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