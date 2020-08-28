Даниил Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2020 года

Россиянин Даниил Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2020 года по версии издания Forbes.

Авторы рейтинга оценили годовой доход Медведева в $ 11,8 млн. Из этой суммы $ 7,3 млн составляют призовые за выступления на турнирах, ещё $ 4,5 млн он заработал по спонсорским контрактам.

В рейтинге Forbes Медведев занимает восьмое место среди самых высокооплачиваемых теннисистов. Представитель России впервые с 2016 года попал в список.

Возглавляет рейтинг швейцарец Роджер Федерер. Второе место занял серб Новак Джокович, третье – Рафаэль Надаль из Испании.

Самые высокооплачиваемые теннисисты 2020 года по версии Forbes

1. Роджер Федерер (Швейцария) — $ 106,3 млн

2. Новак Джокович (Сербия) — $ 44,6 млн

3. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 40 млн

4. Наоми Осака (Япония) — $ 37,4 млн

5. Серена Уильямс (США) — $ 36 млн

6. Кей Нисикори (Япония) — $ 32,1 млн

7. Эшли Барти (Австралия) — $ 13,1 млн

8. Даниил Медведев (Россия) — $ 11,8 млн

9. Доминик Тим (Австрия) — $ 11,1 млн

10. Симона Халеп (Румыния) — $ 10,9 млн.