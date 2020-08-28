Россиянин Даниил Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2020 года по версии издания Forbes.
Авторы рейтинга оценили годовой доход Медведева в $ 11,8 млн. Из этой суммы $ 7,3 млн составляют призовые за выступления на турнирах, ещё $ 4,5 млн он заработал по спонсорским контрактам.
В рейтинге Forbes Медведев занимает восьмое место среди самых высокооплачиваемых теннисистов. Представитель России впервые с 2016 года попал в список.
Возглавляет рейтинг швейцарец Роджер Федерер. Второе место занял серб Новак Джокович, третье – Рафаэль Надаль из Испании.
Самые высокооплачиваемые теннисисты 2020 года по версии Forbes
1. Роджер Федерер (Швейцария) — $ 106,3 млн
2. Новак Джокович (Сербия) — $ 44,6 млн
3. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 40 млн
4. Наоми Осака (Япония) — $ 37,4 млн
5. Серена Уильямс (США) — $ 36 млн
6. Кей Нисикори (Япония) — $ 32,1 млн
7. Эшли Барти (Австралия) — $ 13,1 млн
8. Даниил Медведев (Россия) — $ 11,8 млн
9. Доминик Тим (Австрия) — $ 11,1 млн
10. Симона Халеп (Румыния) — $ 10,9 млн.
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