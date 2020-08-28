Медведев посмеялся над Forbes, перепутавшим его с Вавринкой
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыронизировал над Forbes. Впервые включив россиянина в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов года, издание, как оказалось, даже не выяснило, как выглядит спортсмен. На фотографии в рейтинге вместо Медведева изображён швейцарец Стэн Вавринка, обладающий очень сильным одноручным бэкхендом.
«Вау, внезапно у меня впечатляющий бэкхенд», — написал Медведев на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Твиттере».
В рейтинге Forbes Медведев занимает восьмое место среди самых высокооплачиваемых теннисистов. Авторы рейтинга оценили годовой доход Медведева в $ 11,8 млн. Представитель России впервые с 2016 года попал в список.
Даниил Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2020 года
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