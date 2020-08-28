Наоми Осака стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Мертенс

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В полуфинале Осака нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Осака 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Мертенс подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Бывшая первая ракетка мира ранее заявила, что отказывается играть в полуфинале в знак протеста против насилия полицейских, но затем передумала. На корт Осака вышла в футболке с надписью Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
Фото можно посмотреть на странице соревнований в «Инстаграме».
В США началась новая волна протестов, вызванная действиями полицейских города Кеноша, несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. ATP и WTA в свете протестов перенесли матчи турнира в Нью-Йорке с 27 на 28 августа.
- 28 августа 2020
-
20:38
-
20:25
-
19:28
-
17:32
-
16:52
-
15:32
-
14:02
-
12:04
-
11:15
-
10:49
-
09:53
-
08:56
-
08:30
-
08:04
-
06:51
-
01:23
-
00:29
- 27 августа 2020
-
23:49
-
22:51
-
20:46
-
19:57
-
19:37
-
18:34
-
16:51
-
15:04
-
14:02
-
13:07
-
12:21
-
11:02
-
10:34
-
09:41
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:40