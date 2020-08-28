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Наоми Осака стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Мертенс

Наоми Осака стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Мертенс
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В полуфинале Осака нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Осака 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Мертенс подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1/2 финала
28 августа 2020, пятница. 18:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5  
6 		7 7  
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Бывшая первая ракетка мира ранее заявила, что отказывается играть в полуфинале в знак протеста против насилия полицейских, но затем передумала. На корт Осака вышла в футболке с надписью Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Фото можно посмотреть на странице соревнований в «Инстаграме».

В США началась новая волна протестов, вызванная действиями полицейских города Кеноша, несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. ATP и WTA в свете протестов перенесли матчи турнира в Нью-Йорке с 27 на 28 августа.

Осака: согласилась сыграть в полуфинале Цинциннати после длительных просьб WTA и USTA
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