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Раонич не пустил Циципаса в финал «Мастерса» в Цинциннати

Раонич не пустил Циципаса в финал «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В полуфинале Раонич нанёс поражение представителю Греции Стефаносу Циципасу, посеянному по 4-м номером, со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Раонич 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал единственный брейк. Циципас подал 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и упустил одну возможность взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Циципаса и Раонича в официальных матчах стал 2-0 в пользу канадского теннисиста.

За титул Раонич сыграет с победителем полуфинального матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 1/2 финала
28 августа 2020, пятница. 20:10 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Милош Раонич
30
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
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