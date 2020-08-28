Раонич не пустил Циципаса в финал «Мастерса» в Цинциннати

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В полуфинале Раонич нанёс поражение представителю Греции Стефаносу Циципасу, посеянному по 4-м номером, со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Раонич 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал единственный брейк. Циципас подал 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и упустил одну возможность взять подачу соперника.
Счёт в личном противостоянии Циципаса и Раонича в официальных матчах стал 2-0 в пользу канадского теннисиста.
За титул Раонич сыграет с победителем полуфинального матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
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