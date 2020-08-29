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Джокович сыграет с Раоничем в финале турнира в Цинциннати

Джокович сыграет с Раоничем в финале турнира в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. В полуфинальном матче ему удалось одолеть представителя Испании. Роберто Баутиста-Агута.

Матч продлился 3 часа и завершился победой сербского теннисиста со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:0). Джокович совершил 14 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут в свою очередь сделал 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов.

В финале турнира Джокович сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем, который в своём матче обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Общий призовой фонд турнира в Цинциннати составляет $4 674 780.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 1/2 финала
28 августа 2020, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		4 6 0
         
Роберто Баутиста-Агут
12
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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