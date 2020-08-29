Джокович сыграет с Раоничем в финале турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. В полуфинальном матче ему удалось одолеть представителя Испании. Роберто Баутиста-Агута.

Матч продлился 3 часа и завершился победой сербского теннисиста со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:0). Джокович совершил 14 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут в свою очередь сделал 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов.

В финале турнира Джокович сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем, который в своём матче обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Общий призовой фонд турнира в Цинциннати составляет $4 674 780.