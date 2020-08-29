Осака о протесте против расизма: WTA сказали, что хотели бы поддержать меня

Японская теннисистка Наоми Осака после выхода в финал турнира в Цинциннати прокомментировала свой протест против расизма после четвертьфинального матча.

«Я, честно говоря, не думала, что это будет так уж важно. Я думала, что просто уйду и сделаю заявление. Но потом мне позвонил Стив Саймон, и он сказал, что полностью поддерживает, так что я очень благодарна за это. Я видела, что происходит в НБА. Тогда я почувствовала, что мне тоже нужно перестать молчать. Поэтому я позвонила моему агенту, и мы обсудили это. Затем мы позвонили в WTA, и они сказали, что хотели бы поддержать меня», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Ранее Осака заявила, что отказывается играть в полуфинале в знак протеста против насилия полицейских, но затем передумала. ATP и WTA решили отложить все матчи соревнований до пятницы. На корт Осака вышла в футболке с надписью Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).