Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака о протесте против расизма: WTA сказали, что хотели бы поддержать меня

Осака о протесте против расизма: WTA сказали, что хотели бы поддержать меня
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака после выхода в финал турнира в Цинциннати прокомментировала свой протест против расизма после четвертьфинального матча.

«Я, честно говоря, не думала, что это будет так уж важно. Я думала, что просто уйду и сделаю заявление. Но потом мне позвонил Стив Саймон, и он сказал, что полностью поддерживает, так что я очень благодарна за это. Я видела, что происходит в НБА. Тогда я почувствовала, что мне тоже нужно перестать молчать. Поэтому я позвонила моему агенту, и мы обсудили это. Затем мы позвонили в WTA, и они сказали, что хотели бы поддержать меня», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Ранее Осака заявила, что отказывается играть в полуфинале в знак протеста против насилия полицейских, но затем передумала. ATP и WTA решили отложить все матчи соревнований до пятницы. На корт Осака вышла в футболке с надписью Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Наоми Осака стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Мертенс
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020