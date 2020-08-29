Футболист «Реала» Серхио Рамос сфотографировался с Рафой Надалем в его академии

Защитник «Реала Мадрид» Серхио Рамос посетил Академию Рафаэля Надаля на Мальорке. Спортсмены поделились совместным фото.



«Спасибо тебе за визит. Последняя фотография больше твоя, чем моя», — подписал фото Рафаэль.

Фото доступно на официальной странице Надаля в «Инстаграме».

Серхио Рамос — легенда мадридского «Реала». Будучи одним из самых результативных защитников в истории футбола, он выиграл с испанским грандом более 20 трофеев. В составе сборной Испании он дважды стал чемпионом Европы и один раз чемпионом мира.



Рафаэль Надаль — один из самых известных болельщиков «Реал». Уроженец Манакора является второй ракеткой мира, 19-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и двукратным олимпийским чемпионом.