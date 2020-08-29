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Прошла жеребьёвка парного мужского US Open — в сетке нет ни одного россиянина

Прошла жеребьёвка парного мужского US Open — в сетке нет ни одного россиянина
Теннис / US Open 2020 0

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В турнирной сетке не оказалось ни одного представителя России.

Первый номер посева получили колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Их соперниками на старте соревнований станут австриец Юрген Мельцер и Эдуар Роже-Васслен из Франции.

Вторыми сеяными стали Лукаш Кубот из Польши и Марсело Мело, представляющий Бразилию. Поход за трофеем они начнут матчем с бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном.

В турнире также примут участие француз Жереми Шарди (в дуэте с соотечественником Фабрисом Мартеном), француз Николя Маю (в паре с Яном-Леннардом Штруффом из Германии) и американец Джек Сок (с соотечественником Джексоном Витроу).

Действующими чемпионами турнира являются Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара.

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