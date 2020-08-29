Прошла жеребьёвка парного мужского US Open — в сетке нет ни одного россиянина

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В турнирной сетке не оказалось ни одного представителя России.
Первый номер посева получили колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Их соперниками на старте соревнований станут австриец Юрген Мельцер и Эдуар Роже-Васслен из Франции.
Вторыми сеяными стали Лукаш Кубот из Польши и Марсело Мело, представляющий Бразилию. Поход за трофеем они начнут матчем с бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном.
В турнире также примут участие француз Жереми Шарди (в дуэте с соотечественником Фабрисом Мартеном), француз Николя Маю (в паре с Яном-Леннардом Штруффом из Германии) и американец Джек Сок (с соотечественником Джексоном Витроу).
Действующими чемпионами турнира являются Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара.
- 29 августа 2020
-
11:20
-
09:42
-
03:56
-
03:00
-
01:18
-
00:45
- 28 августа 2020
-
23:58
-
23:20
-
22:02
-
20:38
-
20:25
-
19:28
-
17:32
-
16:52
-
15:32
-
14:02
-
12:04
-
11:15
-
10:49
-
09:53
-
08:56
-
08:30
-
08:04
-
06:51
-
01:23
-
00:29
- 27 августа 2020
-
23:49
-
22:51
-
20:46
-
19:57
-
19:37
-
18:34
-
16:51
-
15:04
-
14:02