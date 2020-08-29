Джокович, Иснер и Поспишил ушли из Совета игроков ATP и создали Профсоюз игроков

Серб Новак Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть Совет игроков АТР. Об этом сообщает New York Times. Напомним, Джокович являлся главой Совета.



Джокович и Поспишил организовывают новую ассоциацию игроков – Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA). Новак и Вашек автоматически стали сопрезидентами созданного профсоюза.



По информации издания, теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации. Уже сегодня, 29 августа, должно состояться первое собрание PTPA.



Глава АТР Андреа Гауденци разослал письмо каждому из игроков, в котором настойчиво просит их пересмотреть свои взгляды и не создавать отдельную структуру.