Джокович, Иснер и Поспишил ушли из Совета игроков ATP и создали Профсоюз игроков
Серб Новак Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть Совет игроков АТР. Об этом сообщает New York Times. Напомним, Джокович являлся главой Совета.
Джокович и Поспишил организовывают новую ассоциацию игроков – Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA). Новак и Вашек автоматически стали сопрезидентами созданного профсоюза.
По информации издания, теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации. Уже сегодня, 29 августа, должно состояться первое собрание PTPA.
Глава АТР Андреа Гауденци разослал письмо каждому из игроков, в котором настойчиво просит их пересмотреть свои взгляды и не создавать отдельную структуру.
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