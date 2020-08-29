Баутиста-Агут раскритиковал супервайзера после поражения от Джоковича в Цинциннати

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут остался недоволен решением супервайзера закрыть крышу во время его полуфинальной встречи «Мастерса» в Цинциннати с Новаком Джоковичем (6:4, 4:6, 6:7 (0:7).
«Это не первый раз, когда у меня и Ларса (супервайзера. — Прим. „Чемпионата“) возникают споры. Закрыть крышу — на 100 % неверное решение с его стороны. У меня сразу же сбился подброс — я фактически не мог нормально подавать.
Да, это определённо сбило меня с ритма. Матч останавливался целых три раза — был туалетный перерыв, потом на корт выходил физио, а в итоге ещё и крышу открыли… Разве нельзя было подождать окончания сета? (крыша была открыта при счёте 4:5 во второй партии. Баутиста-Агут проиграл свою подачу, а с ней и сет. — Прим. „Чемпионата“). Повторюсь — я абсолютно не согласен с этим решением Ларса», — цитирует испанца журналистка Рим Абули на своей странице в «Твиттере».
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