Джокович сравнялся с Надалем по количеству финалов «Мастерсов»
Пробившись в финальный матч «Мастерса» в Цинциннати (США), первая ракетка мира Новак Джокович сравнялся по этому показателю со вторым номер рейтинга АТР из Испании Рафаэлем Надалем. Теперь у каждого из теннисистов по 51 финалу соревнований категории АТР 1000.
В матче 1/2 финала Новак в тяжелейшем трёхчасовом матче обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута — 4:6, 6:4, 7:6 (7:0). В решающем сете Роберто дважды вёл с брейком и даже подавал на матч.
В финале турнира Джокович сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем, который в своём полуфинальном матче обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. В случае успеха он выиграет 35-й «Мастерс» в карьере и сравняется с Надалем и по этому показателю.
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