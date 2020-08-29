Джокович сравнялся с Надалем по количеству финалов «Мастерсов»

Пробившись в финальный матч «Мастерса» в Цинциннати (США), первая ракетка мира Новак Джокович сравнялся по этому показателю со вторым номер рейтинга АТР из Испании Рафаэлем Надалем. Теперь у каждого из теннисистов по 51 финалу соревнований категории АТР 1000.



В матче 1/2 финала Новак в тяжелейшем трёхчасовом матче обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута — 4:6, 6:4, 7:6 (7:0). В решающем сете Роберто дважды вёл с брейком и даже подавал на матч.



В финале турнира Джокович сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем, который в своём полуфинальном матче обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. В случае успеха он выиграет 35-й «Мастерс» в карьере и сравняется с Надалем и по этому показателю.