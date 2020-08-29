Карацев обыграл Попко и вышел во второй подряд финал турниров в Праге
Российский теннисист Аслан Карацев снова вышел в финал турнира серии челленджер в Праге (Чехия), обыграв представителя Казахстана Дмитрия Попко — 7:5, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.
За главный трофей соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев поспорит с победителем матча Лукаш Росол (Чехия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Ранее поражения на турнире потерпели россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Алексей Ватутин.
Это второй подряд челленджер, который проходит в столице Чехии. На минувшей неделе Карацев дошёл до финала первого турнира, где уступил швейцарцу Стэну Вавринке. По итогам соревнований Аслан совершил рывок на 59 строчек и вошёл в топ-200 рейтинга ATP.
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