Азаренко стала чемпионкой турнира в Цинциннати благодаря снятию Осаки

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко без борьбы одержала победу в финале соревнований категории Premier в Цинциннати (США). Её соперница по решающему матчу турнира Наоми Осака отказалась от выхода на корт. Причиной такого решения японки называется травма подколенного сухожилия.



Для Азаренко этот титул стал первым с турнира в Майами в 2016 году и первым с момента рождения ребёнка и паузы в карьере, связанной с беременностью.



Предыдущей чемпионкой турнира в Western & Southern Open является американка Мэдисон Кис. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Светлану Кузнецову из России — 7:5, 7:6 (7:5).



Сегодня пройдёт и мужской финал соревнований в Цинциннати — первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с Милошем Раоничем из Канады.