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Азаренко стала чемпионкой турнира в Цинциннати благодаря снятию Осаки

Азаренко стала чемпионкой турнира в Цинциннати благодаря снятию Осаки
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко без борьбы одержала победу в финале соревнований категории Premier в Цинциннати (США). Её соперница по решающему матчу турнира Наоми Осака отказалась от выхода на корт. Причиной такого решения японки называется травма подколенного сухожилия.

Для Азаренко этот титул стал первым с турнира в Майами в 2016 году и первым с момента рождения ребёнка и паузы в карьере, связанной с беременностью.

Предыдущей чемпионкой турнира в Western & Southern Open является американка Мэдисон Кис. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Светлану Кузнецову из России — 7:5, 7:6 (7:5).

Сегодня пройдёт и мужской финал соревнований в Цинциннати — первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с Милошем Раоничем из Канады.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). Финал
29 августа 2020, суббота. 17:00 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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