АТР отреагировала на решение Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) выступила с заявлением относительно решения главы совета игроков АТР Новака Джоковича и ряда теннисистов покинуть организацию и создать Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA).
«Успех ATP-тура и его превращение в одну из ведущих спортивных организаций мира за последние 30 лет были основаны на равноправном партнёрстве между игроками и турнирами, а также продуктивном сотрудничестве с турнирами «Большого шлема», WTA и ITF.
Структура управления ATP-тур предоставляет игрокам равные права при принятии всех важных решений. Мы осознаем проблемы, с которыми игроки сталкиваются в сегодняшних обстоятельствах, однако твёрдо верим, что сейчас время для единства, а не внутреннего разделения. Мы по-прежнему непоколебимы в нашем стремлении обеспечить игроков во всех сферах нашей деятельности, гарантируя, что они получат максимальную выгоду от лет, проведённых в Туре, и их голоса будут услышаны.
Параллельно мы по-прежнему привержены тесному сотрудничеству с другими руководящими органами тенниса, стремясь реализовать истинный потенциал нашего спорта. Только как единый вид спорта мы можем привлечь новую аудиторию и обеспечить процветание тенниса», — говорится в заявлении АТР.
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