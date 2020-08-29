Виктория Азаренко после победы в Цинциннати войдёт в топ-30 рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая впервые за 4 года стала победительницей турнира WTA, в понедельник войдёт в топ-30 обновлённого рейтинга. Азаренко поднимется сразу на 32 позиции – с 59-го места на 27-е. Такое достижение, с большой долей вероятности, поможет экс первой ракетке мира войти в число сеяных на «Ролан Гаррос», который начнётся 29 сентября в Париже.

В финале соревнований категории Premier в Цинциннати (США) Азаренко одержала победу без борьбы. Её соперница по решающему матчу Наоми Осака отказалась от выхода на корт. Причиной решения японки стала травма подколенного сухожилия.

Для Азаренко титул стал первым с турнира в Майами в 2016 году и первым после рождения ребёнка и паузы в карьере, связанной с беременностью.