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Надаль — об инициативе Джоковича: пришло время единства, а не разделения

Надаль — об инициативе Джоковича: пришло время единства, а не разделения
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал инициативу первой ракетки мира серба Новака Джоковича об организации новой ассоциации игроков – Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).

Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть совет игроков АТР, главой которого является Новак. Теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации.

«Весь мира находится в необычайно сложной ситуации. Считаю, сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении. Пришло время единства, а не разделения. В эти моменты можно добиться гораздо больших успехов, если мир тенниса объединён. Мы все — игроки, турниры и руководители АТР — должны работать вместе. У нас есть более серьёзная проблема, а разделение и разобщение определённо не решение», — написал Надаль на своей странице в «Твиттере».

Джокович, Иснер и Поспишил ушли из совета игроков ATP и создали профсоюз игроков
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