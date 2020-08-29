Надаль — об инициативе Джоковича: пришло время единства, а не разделения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал инициативу первой ракетки мира серба Новака Джоковича об организации новой ассоциации игроков – Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).
Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть совет игроков АТР, главой которого является Новак. Теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации.
«Весь мира находится в необычайно сложной ситуации. Считаю, сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении. Пришло время единства, а не разделения. В эти моменты можно добиться гораздо больших успехов, если мир тенниса объединён. Мы все — игроки, турниры и руководители АТР — должны работать вместе. У нас есть более серьёзная проблема, а разделение и разобщение определённо не решение», — написал Надаль на своей странице в «Твиттере».
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