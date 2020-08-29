Федерер поддержал позицию Надаля по инициативе Джоковича о создании PTPA

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поддержал испанца Рафаэля Надаля, выразившего несогласие с инициативой первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, об организации новой ассоциации игроков — Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).

Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть совет игроков АТР, главой которого является Новак. Теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Надаль отметил важность объединения для решения общих серьёзных проблем, а не разобщения и разделения.

«Согласен с Рафаэлем Надалем. В это непростое, нестабильное время я считаю крайне важным сохранить единство игроков и нашего вида спорта, чтобы проложить лучший путь вперёд», — написал Федерер на своей странице в «Твиттере».