Федерер поддержал позицию Надаля по инициативе Джоковича о создании PTPA

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поддержал испанца Рафаэля Надаля, выразившего несогласие с инициативой первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, об организации новой ассоциации игроков — Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).
Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть совет игроков АТР, главой которого является Новак. Теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Надаль отметил важность объединения для решения общих серьёзных проблем, а не разобщения и разделения.
«Согласен с Рафаэлем Надалем. В это непростое, нестабильное время я считаю крайне важным сохранить единство игроков и нашего вида спорта, чтобы проложить лучший путь вперёд», — написал Федерер на своей странице в «Твиттере».
- 29 августа 2020
-
23:16
-
23:03
-
22:20
-
21:59
-
21:24
-
20:21
-
18:38
-
17:59
-
17:59
-
17:39
-
16:02
-
13:43
-
13:20
-
11:20
-
09:42
-
03:56
-
03:00
-
01:18
-
00:45
- 28 августа 2020
-
23:58
-
23:20
-
22:02
-
20:38
-
20:25
-
19:28
-
17:32
-
16:52
-
15:32
-
14:02
-
12:04
-
11:15
-
10:49
-
09:53
-
08:56
-
08:30