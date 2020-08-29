Новак Джокович довёл победную серию в сезоне-2020 до 23 матчей

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, завоевав титул на турнире серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, довёл серию побед в матчах на официальных турнирах в сезоне-2020 в одиночном разряде до 23.

Джокович выиграл шесть матчей на командном турнире ATP Cup, одержал 7 побед на Australian Open, 5 – на турнире в Дубае и ещё 5 – на «Мастерсе» в Нью-Йорке.

В финальном матче «Мастерса» Джокович за 2 часа нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

Сербский теннисист выиграл 80-й титул в карьере в одиночном разряде и третий в сезоне-2020. До паузы в теннисных соревнованиях из-за пандемии коронавируса он становился сильнейшим на Australian Open и на турнире в Дубае.