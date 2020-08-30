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Медведев: обдумаю инициативу Джоковича после US Open, нужно больше информации

Медведев: обдумаю инициативу Джоковича после US Open, нужно больше информации
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев воздержался от поспешных комментариев инициативы первой ракетки мира, серба Новака Джоковича об организации новой ассоциации игроков – Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).

Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть совет игроков АТР, главой которого является Новак. Теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации.

«Решил, что обдумаю эту инициативу после US Open. Обязательно попрошу дополнительную информацию у Вашека и Новака, чтобы решить для себя. Мне нужно время. Это всё, что я могу сказать прямо сейчас, больше сказать мне нечего. Не знаю, в чью сторону я склоняюсь, мне нужно больше информации», — приводит слова Медведева журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».

Надаль — об инициативе Джоковича: пришло время единства, а не разделения
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