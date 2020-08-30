Медведев: обдумаю инициативу Джоковича после US Open, нужно больше информации

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев воздержался от поспешных комментариев инициативы первой ракетки мира, серба Новака Джоковича об организации новой ассоциации игроков – Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).

Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть совет игроков АТР, главой которого является Новак. Теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации.

«Решил, что обдумаю эту инициативу после US Open. Обязательно попрошу дополнительную информацию у Вашека и Новака, чтобы решить для себя. Мне нужно время. Это всё, что я могу сказать прямо сейчас, больше сказать мне нечего. Не знаю, в чью сторону я склоняюсь, мне нужно больше информации», — приводит слова Медведева журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».