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Ким Клейстерс: надеюсь зажечь на US Open

Ким Клейстерс: надеюсь зажечь на US Open
Теннис / US Open 2020 0

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс поделилась ожиданиями от Открытого чемпионата США, который стартует в Нью-Йорке 31 августа. Спортсменка ранее жаловалась на боли в желудке и также рассказала о своем самочувствии.

«Мой желудок чувствует себя гораздо-гораздо лучше. Я принимала участие в командном турнире World team tennis, и кажется, показывала очень хорошую игру. Мне кажется, я смогу зажечь на US Open», — приводит слова Клейстерс WTA Insider.

Ким Клейстерс — трёхкратная победительница Открытого чемпионата США (2005, 2009, 2010 годы), также в 2011 году она выиграла Australian Open. В 2012 году она объявила о завершении карьеры, однако в 2020-м вернулась в большой спорт.

Клейстерс начинает борьбу на US Open 1 сентября матчем с россиянкой Екатериной Александровой.

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