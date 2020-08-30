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US Open. Джокович, Касаткина и Плишкова сыграют 31 августа, Медведев и Серена — 1 сентября

US Open. Джокович, Касаткина и Плишкова сыграют 31 августа, Медведев и Серена — 1 сентября
Теннис / US Open 2020 0

Стало известно полное расписание Открытого чемпионата США, который стартует в Нью-Йорке 31 августа.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет в первом круге с боснийцем Дамиром Джумхуров в ночь с 31 августа по 1 сентября, матч начнётся в 2:00 мск. Также в понедельник сыграют россиянка Дарья Касаткина и украинская спортсменка Марта Костюк, а третья ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии встретится с хорваткой Донной Векич. Также 31 августа свои матчи проведут Стефанос Ципипас, Александр Зверев и Евгений Донской, а также россиянки Анна Блинкова, Варвара Грачёва и Ирина Хромачёва.

1 сентября четыре матча проведут российские теннисисты-мужчины, восемь — девушки. Также в этот день американка Серена Уильямс сыграет с соотечественницей Кристи Анн.

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