Джокович стал единственным теннисистом, выигравшим каждый из «Мастерсов» минимум по 2 раза

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович на турнире серии АТР 1000, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, завоевал свой 35-й титул на соревнованиях подобного уровня.



Помимо того, что Новак догнал по этому показателю испанца Рафаэля Надаля, он ещё и установил абсолютно уникальное достижение для мужского тенниса — серб единственный, кто выигрывал каждый из существующих «Мастерсов» минимум по два раза. Ранее Джокович был первым игроком, побеждавшим на всех девяти «Мастерсах».



В финальном матче соревнований в Нью-Йорке Джокович за 2 часа нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Победительницей женской сетки соревнований стала представительница Беларуси Виктория Азаренко.

Новак Джокович выиграл 80-й титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Цинциннати