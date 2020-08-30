Джокович — о победе в Цинциннати: с Раоничем тяжело — у него одна из лучших подач в мире

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу на турнире категории АТР 1000 в Цинциннати (США). В решающем матче он обыграл Милоша Раонича из Канады — 1:6, 6:3, 6:4.
«В первом сете Милош играл великолепно. Я же допустил несколько двойных ошибок и дважды отдал свою подачу. С Раоничем играть всегда тяжело, ведь его подача — одна из лучших в мире. Она оказывает огромное давление на соперника.
Как бы то ни было, хотел бы поблагодарить всю свою команду за поддержку, пусть и дистанционную. Спасибо и зрителям, которые не могут прийти на стадион. Мы скучаем по вам, ребята! Довольно странно находиться в таких условииях, но каждый из нас надеется на лучшее завтра. Болельщики — главная причина, по которой мы играем в теннис», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
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