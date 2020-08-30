Джокович — о беспроигрышной серии в 2020 году: нахожусь на пике игровой формы

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал 23-матчевую победную серию в 2020 году — уроженец Белграда ещё не проигрывал в текущем сезоне.



Джокович выиграл шесть матчей на командном турнире ATP Cup, одержал 7 побед на Australian Open, 5 — на турнире в Дубае и ещё 5 — на «Мастерсе» в Цинциннати.



«Пытаюсь извлечь максимум из своей карьеры, пытаюсь использовать время, когда чувствую, что физически, умственно и эмоционально нахожусь на пике. Могу сказать, что сейчас нахожусь на одном из самых высоких уровней игры в жизни.



Беспроигрышная серия в этом году, очевидно, приносит с каждым матчем ещё больше уверенности», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.



В финальном матче «Мастерса» в Цинциннати Джокович за 2 часа обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 1:6, 6:3, 6:4.



Сербский теннисист выиграл 80-й титул в карьере в одиночном разряде и третий — в сезоне-2020. До паузы в теннисных соревнованиях из-за пандемии коронавируса он был сильнейшим на Australian Open и на турнире в Дубае.

Джокович стал единственным теннисистом, выигравшим каждый из «Мастерсов» минимум по 2 раза