Джокович — о беспроигрышной серии в 2020 году: нахожусь на пике игровой формы

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал 23-матчевую победную серию в 2020 году — уроженец Белграда ещё не проигрывал в текущем сезоне.
Джокович выиграл шесть матчей на командном турнире ATP Cup, одержал 7 побед на Australian Open, 5 — на турнире в Дубае и ещё 5 — на «Мастерсе» в Цинциннати.
«Пытаюсь извлечь максимум из своей карьеры, пытаюсь использовать время, когда чувствую, что физически, умственно и эмоционально нахожусь на пике. Могу сказать, что сейчас нахожусь на одном из самых высоких уровней игры в жизни.
Беспроигрышная серия в этом году, очевидно, приносит с каждым матчем ещё больше уверенности», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
В финальном матче «Мастерса» в Цинциннати Джокович за 2 часа обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 1:6, 6:3, 6:4.
Сербский теннисист выиграл 80-й титул в карьере в одиночном разряде и третий — в сезоне-2020. До паузы в теннисных соревнованиях из-за пандемии коронавируса он был сильнейшим на Australian Open и на турнире в Дубае.
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