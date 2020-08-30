Азаренко: очень ждала встречи с Осакой, но, думаю, я и так заслужила этот титул

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась эмоциями от завоевания чемпионского титула на турнире в Цинциннати (США). Победа в финале ей досталась без борьбы — японка Наоми Осака отказалась выходить на матч, сославшись на травму.



«Очень ждала матча с Наоми. Очень жаль, что она травмировалась. Она классно играла на протяжении недели, и было бы круто сыграть с ней в финале. Тем более я проиграла ей в прошлый раз.



С удовольствием сыграла бы в финале, но считаю, что и без того заслужила титул — на протяжении недели я провела пять отличных матчей.



Не думаю, что стала себя чувствовать увереннее благодаря этой победе — я и без неё чувствовала себя достаточно уверенно. Результат в Цинциннати — лишь очередное подтверждение тому, что делаю всё правильно», — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.



Благодаря победе в Цинциннати Виктория вернётся в топ-30 рейтинга WTA.

Азаренко стала чемпионкой турнира в Цинциннати благодаря снятию Осаки