Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Азаренко: очень ждала встречи с Осакой, но, думаю, я и так заслужила этот титул

Азаренко: очень ждала встречи с Осакой, но, думаю, я и так заслужила этот титул
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась эмоциями от завоевания чемпионского титула на турнире в Цинциннати (США). Победа в финале ей досталась без борьбы — японка Наоми Осака отказалась выходить на матч, сославшись на травму.

«Очень ждала матча с Наоми. Очень жаль, что она травмировалась. Она классно играла на протяжении недели, и было бы круто сыграть с ней в финале. Тем более я проиграла ей в прошлый раз.

С удовольствием сыграла бы в финале, но считаю, что и без того заслужила титул — на протяжении недели я провела пять отличных матчей.

Не думаю, что стала себя чувствовать увереннее благодаря этой победе — я и без неё чувствовала себя достаточно уверенно. Результат в Цинциннати — лишь очередное подтверждение тому, что делаю всё правильно», — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.

Благодаря победе в Цинциннати Виктория вернётся в топ-30 рейтинга WTA.

Азаренко стала чемпионкой турнира в Цинциннати благодаря снятию Осаки
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020