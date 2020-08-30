Даниил Медведев: моя цель на US Open — выиграть все семь матчей

Пятая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США — 2020. Соперником россиянина по матчу первого круга станет аргентинец Федерико Дельбонис.



«Ощущения перед турнирам совсем другие… Уверен, если бы не коронавирус, всё было бы иначе. Тем не менее всегда здорово вернуться на этот турнир. Надеюсь, для меня он будет успешным. С нетерпением жду первого матча — пусть и без болельщиков, но я играю на стадионе Артура Эша в вечерней сессии.



Ожидания? Я всегда иду от матча к матчу, вперёд далеко не заглядываю. Конечно, в глубине души я хочу выиграть каждый турнир «Большого шлема», в котором участвую. Пока у меня таких побед не было, лишь один финал. Как бы то ни было, начиная игру на мэйджорах, моя цель — выиграть все семь матчей», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.



В 2019 году Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. На предшествующем US Open «Мастерсе» в Цинциннати Даниил добрался до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.



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