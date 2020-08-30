Медведев: вспоминаю финал US Open 2019, чтобы показать ту же игру — тогда я был на пике

Пятая ракетка мира Даниил Медведев признался, что воспоминания о проигранном финале Открытого чемпионата США 2019 года помогают ему улучшить игру.



«Иногда думаю о том матче. Конечно, финал был потрясающим. К тому же это единственный финал „Шлема“, в котором я участвовал. Тем не менее всегда стараюсь смотреть на настоящее и в будущее.



С Рафой был классный матч, отличная борьба, высочайший уровень тенниса. Иногда вспоминаю это, чтобы показать тот же теннис — тогда я находился на пике формы», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.



В 2019 году Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, где в напряжённой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. В ходе турнира Даниил обыграл Фелисьяно Лопеса (Испания), Стэна Вавринку (Швейцария) и Григора Димитрова (Болгария).



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