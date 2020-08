«Заразиться будет сложно». Медведев заявил, что не сомневался по поводу участия в US Open

Пятая ракетка мира из России Даниил Медведев рассказал, как он принимал решение относительно участия в Открытом чемпионате США — 2020.



«Не скажу, что сомневался, выступать ли мне на предстоящем US Open. Конечно, безопасность превыше всего, но как только мы получили полную информацию от организаторов об организации турнира, тут же приняли решение участвовать. Думаю, что заразиться будет очень сложно», — цитирует Медведева Reuters.



В 2019 году Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. На предшествующем US Open «Мастерсе» в Цинциннати Даниил добрался до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.



В первом круге US Open — 2020 Медведев сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом.



