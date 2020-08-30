С. Уильямс — о попытках выиграть 24-й ТБШ: с гордостью застряла на 23-м. В одиночестве

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала попытки выиграть 24-й турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Успех позволит ей сравняться с рекордсменкой по этому показателю Маргарет Корт из Австралии.



«С определённой гордостью застряла на цифре «23». Но здесь только я, в одиночестве. Очень рада этому.



Очевидно, никогда не буду удовлетворена. Всё это — история моей карьеры. Что есть то есть. У меня была полуторагодичная пауза, связанная с беременностью и родами. Кажется, я всегда буду недовольна собой, вплоть до завершения карьеры. И не перестану бороться до конца карьеры. Такой у меня характер. Так я всего и добилась», — цитирует Серену DPA International.



После родов 38-летняя американка четырежды выходила в финалы ТБШ, однако всякий раз проигрывала.