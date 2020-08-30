Глава ФТР Тарпищев оценил готовность российских теннисистов к US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что психологическое состояние теннисистов будет иметь решающее значение в матчах Открытого чемпионата США — 2020.



«Вопрос достаточно сложный. На сегодняшний день все спортсмены, не только наши, но и в других странах, были лишены возможности выполнять методическую составляющую тренировок. В силу того что не было соревновательной деятельности, не тренирована и нервная система, от которой всецело зависит результат.



Соответственно, начиная играть в соревнованиях, этот фактор необходимо учитывать. Потому что нервная система тренируется от матча к матчу. Поэтому, не участвуя в соревновательной практике, практически невозможно расти в своих возможностях и достигать новых высот. Особенно у молодых спортсменов рост мастерства останавливается, так как одними только тренировками невозможно решить многие моменты, связанные с психологией.



Если говорить о российских теннисистах, то все имели разные возможности, 13 человек находились за границей, тренировались в разных странах и в совершенно различных условиях. Поэтому и говорить о предстоящем турнире сложно. Главный вопрос: насколько игроки смогут справиться с предстоящими нагрузками в плане психологического состояния. Важен и момент восстановления после тяжёлых матчей. От этих факторов будет зависеть стабильность выступления и качество игры.



У спортсменов всегда одна цель — победа. Но говоря о реалиях, надо совершенствоваться и планомерно готовиться к будущим баталиям. Главным соревнованием в обозримом будущем неминуемо станут Олимпийские игры в Токио, к которым нужна особая подготовка», — цитирует Тарпищева официальный сайт ФТР.