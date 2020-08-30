После заражения Пэра другим французам, заявленным на US Open, приказано изолироваться

Заражение коронавирусом француза Бенуа Пэра внутри «пузыря» US Open спровоцировало серьёзную обеспокоенность организаторов грядущих соревнований. Как сообщает L'Equipe, другим французским теннисистам в приказном порядке было указано запереться в комнатах и не контактировать с другими игроками.



Указание коснулось Ришара Гаске, Адриана Маннарино, Грегуара Баррера и Эдуара Роже-Васслена. Самоизолировался и тренер Николя Копен.



Напомним, Пэр который в первом круге US Open должен был сыграть с Камилем Майхшаком из Польши, уже более недели находится в «пузыре» — изолированном месте, где теннисисты должны провести всё время до завершения американского мэйджора. Такие меры предосторожности были введены именно для того, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.



Интересно, что в первом круге соревнований в Цинциннати Пэр играл с хорватом Борной Чоричем, который ранее также перенёс заражение COVID-19.



Открытый чемпионат США стартует завтра, 31 августа, и завершится 14 сентября. Действующий чемпион соревнований Рафаэль Надаль отказался от защиты титула.

Бенуа Пэр, находящийся в «пузыре» US Open, заразился коронавирусом