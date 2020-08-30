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После заражения Пэра другим французам, заявленным на US Open, приказано изолироваться

После заражения Пэра другим французам, заявленным на US Open, приказано изолироваться
Теннис / US Open 2020 0

Заражение коронавирусом француза Бенуа Пэра внутри «пузыря» US Open спровоцировало серьёзную обеспокоенность организаторов грядущих соревнований. Как сообщает L'Equipe, другим французским теннисистам в приказном порядке было указано запереться в комнатах и не контактировать с другими игроками.

Указание коснулось Ришара Гаске, Адриана Маннарино, Грегуара Баррера и Эдуара Роже-Васслена. Самоизолировался и тренер Николя Копен.

Напомним, Пэр который в первом круге US Open должен был сыграть с Камилем Майхшаком из Польши, уже более недели находится в «пузыре» — изолированном месте, где теннисисты должны провести всё время до завершения американского мэйджора. Такие меры предосторожности были введены именно для того, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.

Интересно, что в первом круге соревнований в Цинциннати Пэр играл с хорватом Борной Чоричем, который ранее также перенёс заражение COVID-19.

Открытый чемпионат США стартует завтра, 31 августа, и завершится 14 сентября. Действующий чемпион соревнований Рафаэль Надаль отказался от защиты титула.

Бенуа Пэр, находящийся в «пузыре» US Open, заразился коронавирусом
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