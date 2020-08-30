Гранольерс заменил на US Open заразившегося коронавирусом Пэра

34-летний испанец Марсель Гранольерс, занимающий 149-ю позицию в рейтинге АТР, заменил в основной сетке Открытого чемпионата США французского теннисиста Бенуа Пэра. Ранее стало известно, что результат теста на коронавирус француза оказался положительным и он не выступит на US Open.

В стартовом матче Гранольерс сыграет со 108-й ракеткой мира, 24-летним Камилем Майхшаком из Польши.

Пэр более недели находится в Нью-Йоркском «пузыре» — изолированном месте, где теннисисты должны провести всё время до завершения американского мэйджора. Такие меры предосторожности были введены именно для того, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.

Открытый чемпионат США стартует завтра, 31 августа, и завершится 14 сентября.