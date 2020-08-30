На US Open подтвердили заражение коронавирусом одного из игроков

Американская теннисная ассоциация (USTA) подтвердила, что тест на коронавирус одного из игроков, находящихся в Нью-Йоркском «пузыре», показал положительный результат. Спортсмен, заболевание которого проходит без симптомов, был снят с турнира, сообщает пресс-служба Открытого чемпионата США.
Этому игроку рекомендовано изолироваться не менее чем на 10 дней. Также USTA начала отслеживать контакты заражённого игрока, что определить, должен ли кто-то ещё находиться на двухнедельном карантине.
Несмотря на то что USTA не назвала фамилию игрока, СМИ ещё ранее стало известно, что речь идёт о французе Бенуа Пэре. В основной сетке US Open его уже заменил 34-летний испанец Марсель Гранольерс.
Открытый чемпионат США стартует завтра, 31 августа, и завершится 14 сентября.
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