Шамиль Тарпищев: Кубок Кремля будет сильным по составу

Президент Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев рассказал, как формируется состав участников Кубка Кремля.

«Касаемо «ВТБ Кубка Кремля» беспокоиться о составе участников не приходится. Если говорить о мужской части, то нашим соревнованиям предшествует турнир в Санкт-Петербурге, где впервые, путём достаточно сложных переговоров, Александр Медведев сумел добиться права проведения турнира ATP-500, что является определённым достижением. Очевидно, что игроки рвутся на такие соревнования, чтобы заработать рейтинговые очки, а наши соревнования идут сразу после. Конечно, многие приедут и в Москву, потому что гораздо проще сыграть два турнира в одной стране, чем мотаться по всему миру. Тем более, в эту неделю будет только ещё один турнир аналогичной категории — ATP-250. Поэтому наш будет сильным по составу.

Примерно такая же ситуация и с женским турниром. Там, наверное, конкуренция будет даже ещё выше. На сегодняшний день точные сроки проведения пока не утверждены. Если ничего сверхъестественного не произойдёт, то концовка года для нас будет интересной. Наши болельщики будут иметь возможность воочию увидеть лучших российских теннисистов, мировых звёзд тенниса на кортах», — приводятся слова Тарпищева на официальном сайте ФТР.