«Сильное тело — сильный ум». Мария Шарапова провела ещё одну тренировку по боксу

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Шарапова показала ещё одну тренировку по боксу, в ходе которой она поработала на лапах, а также сделала несколько силовых упражнений.

«Каждый день на счету. Сильное тело — сильный ум», — подписала видео Шарапова.

Видео можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.